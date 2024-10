Der Wassertechnologiekonzern Xylem verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Anstieg des Nettogewinns auf 217 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg leicht um 1,3 Prozent auf 2,104 Milliarden Euro. Diese Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten und spiegeln die robuste Nachfrage in allen Segmenten wider, was sich in einem Auftragswachstum von 8 Prozent niederschlug.

Ausblick für das Gesamtjahr angepasst

Trotz des positiven Quartals passte Xylem seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 leicht an. Das Unternehmen erwartet nun einen Gesamtumsatz von 8,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von etwa 15 Prozent entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge wird auf etwa 20,5 Prozent geschätzt. Diese Anpassungen unterstreichen das Vertrauen des Managements in die anhaltende Leistungsfähigkeit und das Potenzial für weiteres Wachstum in den kommenden Monaten.

