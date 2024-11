Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang im XETRA-Handel. Bis zum Nachmittag sank der Wert um 0,9 Prozent auf 38,02 Euro. Im Tagesverlauf wurde ein Tiefststand von 37,96 Euro erreicht, was den Kurs gefährlich nahe an das 52-Wochen-Tief von 37,47 Euro brachte. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 52,32 Euro liegt der aktuelle Kurs etwa 27,33 Prozent niedriger. Das Handelsvolumen belief sich auf 252.396 Aktien.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten Chancen für die Porsche Automobil vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 51,33 Euro angegeben, was einen deutlichen Anstieg vom derzeitigen Niveau bedeuten würde. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 3,06 Euro je Aktie, eine Steigerung gegenüber den 2,56 Euro des Vorjahres. Der Gewinn je Aktie wird für 2024 auf 14,35 Euro geschätzt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. November 2024 veröffentlicht.

Anzeige

Porsche Automobil-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche Automobil-Analyse vom 1. November liefert die Antwort:

Die neusten Porsche Automobil-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche Automobil-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche Automobil: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...