Die Microsoft-Aktie geriet am Donnerstag unter Druck, nachdem der Technologieriese trotz starker Quartalszahlen eine enttäuschende Umsatzprognose für das laufende Quartal abgegeben hatte. Der Kurs des Softwareherstellers sank um beachtliche 6 Prozent, was erheblich zur Schwäche des gesamten Technologiesektors beitrug. Diese Entwicklung belastete auch den breiteren Markt, wobei der Nasdaq-Index besonders stark nachgab.

Auswirkungen auf den Gesamtmarkt

Die verhaltene Prognose von Microsoft wirkte sich negativ auf die Stimmung an den US-Börsen aus. Anleger zeigten sich besorgt über die möglichen Auswirkungen auf andere Technologiewerte. Diese Unsicherheit, gepaart mit der anstehenden Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten und den bevorstehenden US-Wahlen, führte zu einer erhöhten Vorsicht unter Investoren. Die Märkte reagierten entsprechend sensibel, was sich in deutlichen Kursrückgängen bei den großen Indizes widerspiegelte.

Microsoft Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...