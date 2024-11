Die Aktie der Digital World Acquisition Registered (A), dem Unternehmen hinter der Trump Media & Technology Group, verzeichnete am Mittwoch einen erheblichen Einbruch an der NASDAQ. Mit einem Minus von 22,29 Prozent auf 40,03 US-Dollar erlebte der Anteilsschein den stärksten prozentualen Verlust seit Anfang April. Dieser Kursrutsch beendete abrupt die vorherige dreitägige Rallye, die das Papier um 47,4 Prozent nach oben getrieben hatte. Die negative Entwicklung setzte sich am Donnerstag fort, mit einem weiteren Rückgang von über 10 Prozent.

Anlegerverunsicherung durch politische Spannungen

Auslöser für den Kurseinbruch waren Äußerungen eines prominenten Technologie-CEOs, der vor wirtschaftlich schwierigen Zeiten und einem möglichen Börsencrash im Falle eines bestimmten Wahlausgangs warnte. Zusätzlich verschärften Aussagen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin, die ihren Konkurrenten als "Tyrannen" bezeichnete, die politischen Spannungen. Die bevorstehende US-Wahl am 5. November und deren mögliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte halten die Anleger weiterhin in Atem, wobei Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostizieren.

