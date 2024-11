Bristol-Myers Squibb verzeichnet im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Anstieg des Aktienkurses, ungeachtet eines Gewinnrückgangs. Der Pharmakonzern meldet einen Umsatzanstieg von 8,4% auf 11,892 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dieser Zuwachs ist hauptsächlich auf die starke Performance des Wachstumsportfolios und des Blutverdünners Eliquis zurückzuführen. Trotz des Umsatzwachstums sank der Nettogewinn auf 1,211 Milliarden US-Dollar oder 0,60 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,928 Milliarden US-Dollar oder 0,93 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr.

Positive Marktreaktion trotz Herausforderungen

Ungeachtet des Gewinnrückgangs reagiert der Markt positiv auf die Quartalsergebnisse. Die Aktie von Bristol-Myers Squibb verzeichnet einen Anstieg von 2,21 US-Dollar und wird aktuell mit 54,87 US-Dollar bewertet. Analysten hatten mit einem geringeren Gewinn pro Aktie gerechnet, was die überraschend gute Aufnahme der Ergebnisse an der Börse erklärt. Das Unternehmen betont die Fortschritte in Schlüsselbereichen, einschließlich der Zulassung neuer Medikamente und der Stärkung der Forschungs- und Entwicklungspipeline, was das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Wachstumsaussichten zu stärken scheint.

Bristol-Myers Squibb Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...