Die Ströer SE & Co. KGaA hat einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung ihres Außenwerbegeschäfts unternommen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es 100 Prozent der Geschäftsanteile an der RBL Media GmbH erworben hat. Diese strategische Akquisition bringt ein umfangreiches Portfolio von Werbekonzessionsverträgen in wichtigen deutschen Städten wie Leipzig, Essen und Dortmund mit sich. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge beträgt rund zehn Jahre, was Ströer langfristige Stabilität in diesen Märkten sichert. Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer, betonte die Bedeutung dieses Schrittes für die Stärkung der Position des Unternehmens als führender Anbieter im deutschen Außenwerbemarkt.

Aktienkurs unter Druck

Trotz dieser positiven Unternehmensentwicklung steht der Aktienkurs von Ströer aktuell unter Druck. Im deutschen Wertpapierhandel verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 0,64 Prozent und notiert derzeit bei 54,65 Euro. Diese kurzfristige Kursschwäche könnte auf allgemeine Marktbedingungen oder eine vorsichtige Haltung der Investoren zurückzuführen sein. Langfristig könnte sich die Übernahme jedoch positiv auf die Geschäftsentwicklung und somit auch auf den Aktienkurs auswirken.

