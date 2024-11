Die Covestro-Aktie zeigt sich in der jüngsten XETRA-Sitzung weitgehend stabil, mit nur geringfügigen Schwankungen um die 58,22 EUR-Marke. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,1 Prozent bleibt der Kurs in der Nähe des 52-Wochen-Hochs von 58,50 EUR, das am 21. Oktober 2024 erreicht wurde. Diese relative Stabilität ist bemerkenswert, angesichts der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenübersieht.

Finanzielle Aussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,136 EUR je Aktie, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 60,43 EUR, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Allerdings rechnen Fachleute für 2024 mit einem Verlust von 0,543 EUR je Aktie, was die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen für Covestro unterstreicht.

