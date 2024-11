Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag eine deutliche Abwärtsbewegung im XETRA-Handel. Der Kurs gab um 1,4 Prozent nach und notierte bei 301,70 EUR. Im Tagesverlauf wurden bereits über 41.000 Aktien gehandelt, was auf ein reges Marktinteresse hindeutet. Trotz dieser Kursschwäche zeigt sich das Papier im Jahresvergleich robust: Das aktuelle Kursniveau liegt immer noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 173,60 EUR, das im Dezember 2023 erreicht wurde.

Analysten bleiben optimistisch

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividende von 2,59 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 307,30 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings zeigen sich Investoren angesichts der jüngsten Kursentwicklung zurückhaltend. Es bleibt abzuwarten, ob die positiven Prognosen ausreichen, um den Aktienkurs wieder in Richtung des 52-Wochen-Hochs von 314,80 EUR zu bewegen.

