Google, die Muttergesellschaft von Alphabet Inc. C, plant eine signifikante Erweiterung der Funktionen von Google Maps durch die Integration von künstlicher Intelligenz. Diese Innovation zielt darauf ab, Nutzern personalisierte Empfehlungen für Freizeitaktivitäten und Lokale zu bieten, basierend auf kontextuellen Faktoren wie Wochentag und Jahreszeit. Die neue Funktion, die zunächst in den USA eingeführt wird, nutzt das KI-Modell Gemini, um Bewertungen zusammenzufassen und detaillierte Fragen zu beantworten. Google betont, dass die Vorschläge nicht auf persönlichen Präferenzen basieren und die Platzierungen nicht an Werbekunden verkauft werden.

Kontinuierliche Kartenverbesserung und Waze-Integration

Die Karten-App erfährt täglich über 100 Millionen Aktualisierungen, teilweise automatisiert und mit Beiträgen von Unternehmen und Stadtverwaltungen. Zusätzlich testet die zu Google gehörende Navigations-App Waze eine Funktion zur sprachbasierten Eingabe von Verkehrsstörungen. Diese Entwicklungen unterstreichen Googles Bestreben, seine Kartendienste kontinuierlich zu verbessern und die Nutzererfahrung zu optimieren, was potenziell positive Auswirkungen auf die Marktposition von Alphabet Inc. C haben könnte.

Alphabet Inc. C Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...