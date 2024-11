Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo SPA überrascht die Finanzwelt mit einer optimistischen Gewinnprognose für das kommende Jahr. Das Kreditinstitut rechnet für 2025 mit einem Überschuss von rund 9 Milliarden Euro, was die bisherigen Erwartungen deutlich übertrifft. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Quartalszahlen wider. Im dritten Quartal verzeichnete die Bank einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von über 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Gesamterträge stiegen auf 6,8 Milliarden Euro, hauptsächlich getrieben durch höhere Einnahmen aus Gebühren und Provisionen sowie einem verbesserten Zinsüberschuss.

Strategische Maßnahmen zur Gewinnsteigerung

Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, setzt das Finanzinstitut auf eine Reihe strategischer Maßnahmen. Dazu gehören die Steigerung der Einnahmen aus Gebühren, Provisionen und Versicherungsgeschäften sowie die Absicherung gegen sinkende Leitzinsen. Gleichzeitig plant die Bank, die Kreditvergabe auszuweiten und die Effizienz durch Personalanpassungen zu steigern. In den kommenden Jahren sollen allein in Italien 4000 Mitarbeiter kurz vor dem Rentenalter die Bank vorzeitig verlassen, während gleichzeitig neue Stellen geschaffen werden. Diese Schritte zielen darauf ab, die Position der Bank im sich wandelnden Zinsumfeld zu stärken und die Rentabilität langfristig zu sichern.

