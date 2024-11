Die Deutsche Lufthansa-Aktie zeigt sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds widerstandsfähig. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent auf 6,37 Euro. Das Tageshoch wurde bei 6,38 Euro markiert, während der Handelstag bei 6,30 Euro begann. Mit einem Handelsvolumen von 939.074 Aktien demonstriert der Titel eine solide Nachfrage. Obwohl der aktuelle Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro liegt, das am 6. Dezember 2023 erreicht wurde, zeigt sich eine positive Tendenz im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 5,38 Euro vom 5. August 2024.

Positive Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen der Lufthansa unterstreichen die positive Geschäftsentwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,92 Euro verbuchen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,74 Euro darstellt. Auch der Umsatz wuchs um beachtliche 14,37 Prozent auf 10,74 Milliarden Euro. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 7,29 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,908 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens stärkt.

