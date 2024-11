Kiel (ots) -Das zum 3. Minensuchgeschwader gehörende Hohlstablenkboot "Pegnitz" wird bereits am Sonntag, den 3. November 2024 um 16 Uhr, von der NATO-Unterstützungsmission Ägäis in seinem Heimathafen Kiel zurückkehren. Der Zeitplan wurde dementsprechend aktualisiert.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Hohlstablenkboot 'Pegnitz' zurück aus der Ägäis" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.Termin: Sonntag, den 3. November 2024. Eintreffen bis spätestens 15:15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße24106 KielProgramm:15:15 Uhr Eintreffen Medienvertretende an der WacheAnschl. Einweisung in das Programm16:00 Uhr Anlegen "Pegnitz"Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Samstag, den 2. November 2024, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTel.: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5899562