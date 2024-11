Scout24 verzeichnet ein solides drittes Quartal und erntet dafür Anerkennung von Finanzexperten. Die US-Bank JPMorgan erhöhte ihr Kursziel für die Scout24-Aktie von 77 auf 84 Euro, während die Schweizer Großbank UBS ihr Ziel auf 79 Euro anhob. Beide Analysten zeigten sich beeindruckt von der robusten Geschäftsentwicklung des Immobilienportal-Betreibers. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel betonte die Stärke des Quartals und revidierte seine Prognosen für das operative Ergebnis nach oben.

Positive Aussichten für 2025

Das Management von Scout24 blickt optimistisch in die Zukunft und sieht eine starke Dynamik für das Jahr 2025 voraus. Der Vorstand äußerte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen von einer allmählichen Erholung des deutschen Wohnungsmarktes profitieren wird. Diese positiven Aussichten spiegelten sich auch im Börsenhandel wider, wo die Scout24-Aktie zeitweise um 1,0 Prozent auf 79,95 Euro zulegte und im Tageshoch sogar 82,40 Euro erreichte. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 80,19 Euro, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

