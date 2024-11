Die Siemens Healthineers Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen volatil, trotz grundsätzlich positiver Analysteneinschätzungen. Während der Kurs am Donnerstag kurzzeitig auf ein 52-Wochen-Tief von 46,83 Euro fiel, erholte er sich am Freitagmorgen leicht und notierte bei 48,11 Euro. Experten sehen jedoch weiterhin Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58,99 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent entspricht. Zudem prognostizieren Analysten für das laufende Jahr einen Gewinn von 2,20 Euro je Aktie und eine Dividendenerhöhung auf 1,02 Euro.

Quartalszahlen überzeugen

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Siemens Healthineers solide Zahlen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,27 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro. Auch der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 0,40 auf 0,42 Euro. Diese positiven Entwicklungen unterstreichen die Wachstumsperspektiven des Unternehmens, was langfristig orientierte Anleger trotz kurzfristiger Kursschwankungen optimistisch stimmen könnte.

