Die Daimler Truck Aktie verzeichnete jüngst leichte Schwankungen an der Börse. Während der Kurs zeitweise auf 37,91 EUR abrutschte, konnte er sich später auf 38,20 EUR stabilisieren. Dies spiegelt die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens wider, insbesondere den im dritten Quartal 2024 erwarteten Absatzrückgang von 11% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen sind die Bereiche Mercedes-Benz in Europa mit einem Minus von 28% und Trucks Asia mit einem Rückgang von 15%.

Unterschiedliche Marktentwicklungen beeinflussen Geschäftsergebnis

Trotz der Schwierigkeiten in Europa und Asien zeigt sich der nordamerikanische Markt robust. Für Trucks North America wird ein konstanter Umsatz prognostiziert, begünstigt durch ein vorteilhaftes wirtschaftliches Umfeld. Allerdings überprüft Daimler Truck seine Aktivitäten in China, was zu einer zusätzlichen Anpassung von 180 Millionen EUR führt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 4,17 EUR und eine Dividende von 1,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,88 EUR, was deutlich über dem aktuellen Kurs liegt und Potenzial für Anleger signalisiert.

