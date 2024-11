Die Advance Auto Parts Aktie zeigt sich am 1. November 2024 mit einem leichten Anstieg von 0,44% auf 33,07 EUR. Trotz der stabilen Marktposition des Unternehmens als führender Einzelhändler für Automobilersatzteile in Nordamerika, spiegelt der Aktienkurs die jüngsten Herausforderungen wider. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 32,03%, was auf die zunehmende Konkurrenz im Online-Handel und sich ändernde Verbraucherpräferenzen zurückzuführen sein könnte.

Dividendenkürzung belastet Anleger

Besonders bemerkenswert ist die Ankündigung einer deutlichen Dividendenkürzung. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Advance Auto Parts eine Dividende von lediglich 1,00 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,88% entspricht. Diese Entscheidung dürfte bei Anlegern, die das Unternehmen bisher für [...]

