Die Sysco-Aktie verzeichnet aktuell einen moderaten Aufwärtstrend. Am 2. November 2024 notierte der Kurs bei 75,03 USD, was einem Anstieg von 0,11% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser leichte Kursgewinn kommt trotz der jüngsten Quartalsergebnisse zustande, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben. Die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz der verfehlten Prognosen weist Sysco weiterhin solide Finanzkennzahlen auf. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 wird mit 0,45 angegeben, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Zudem plant das Unternehmen, im laufenden Geschäftsjahr eine Dividende von 2,01 USD je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 2,84% entspricht.

