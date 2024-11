Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an der Börse. Am 2. November 2024 stieg der Aktienkurs zwischenzeitlich um 1,99 Prozent auf 82,00 Euro. Trotz eines Monatsverlusts von 6,72 Prozent zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 45,19 Prozent äußerst robust. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens im Baumarktsektor.

Analysten empfehlen Kauf

Ein Experte hat im vergangenen Monat eine neue Analyse zur Hornbach-Aktie veröffentlicht und empfiehlt den Kauf. Dies deutet auf ein anhaltendes Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hin. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Euro und attraktiven Kennzahlen wie einem KGV von 9,01 für 2024 bleibt Hornbach für Anleger interessant.

