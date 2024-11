Die VAT Group Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil, konnte aber am Freitagnachmittag deutlich zulegen. Um 16:28 Uhr verzeichnete das Wertpapier an der SIX Swiss Exchange einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 364,40 CHF. Diese positive Entwicklung folgte auf Kursverluste am Vortag, als die Aktie zeitweise ins Minus rutschte.

Marktkapitalisierung und Kennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 11,6 Milliarden Euro bleibt VAT ein Schwergewicht im Industriesektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 48,23 angegeben, was auf eine relativ hohe Bewertung hindeutet. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 6,25 Euro je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,32 Prozent entspricht.

Anzeige

VAT-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue VAT-Analyse vom 2. November liefert die Antwort:

Die neusten VAT-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für VAT-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

VAT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...