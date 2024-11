Die Aktie der türkischen Fluggesellschaft Turk Hava Yollari AO verzeichnete in den letzten Tagen einen leichten Kursrückgang. Am 1. November schloss die Aktie bei 73,00 EUR, was einem Minus von 1,68% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 0,69% relativ stabil. Bemerkenswert sind die äußerst niedrigen Bewertungskennzahlen des Unternehmens: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,02, das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) bei 0,07 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei nur 0,06.

Starke Finanzkennzahlen trotz Herausforderungen

Diese Kennzahlen deuten auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hin, insbesondere angesichts der Marktkapitalisierung von 10,0 Milliarden EUR. Turkish Airlines, wie das Unternehmen international bekannt ist, betreibt eine der größten Fluggesellschaften weltweit mit über 300 Flugzeugen und einem umfangreichen Streckennetz. Die soliden Finanzkennzahlen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

