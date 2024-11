Der Aktienkurs von Abbott Laboratories verzeichnete am 1. November 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 4,59% auf 118,59 USD. Dieser signifikante Zuwachs folgte auf einen wichtigen juristischen Sieg des Unternehmens in den Vereinigten Staaten. Abbott Laboratories und die Reckitt Benckiser-Tochter Mead Johnson konnten sich in einem Rechtsstreit um Babynahrung durchsetzen, was bei Investoren für Zuversicht sorgte.

Positive Entwicklung trotz leichter Schwankungen

Trotz eines leichten Rückgangs von 0,96% am Vortag zeigt die Abbott Laboratories Aktie insgesamt eine positive Tendenz. Im Monatsverlauf konnte das Wertpapier um 5,10% zulegen, während die Jahresperformance mit einem Plus von 24,73% äußerst erfreulich ausfällt. Diese Entwicklung unterstreicht die robuste Position des Unternehmens im Gesundheitssektor und das Vertrauen der Anleger in seine Zukunftsaussichten.

