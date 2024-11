Die Lundin Gold Aktie verzeichnete in den letzten Tagen leichte Kursschwankungen an der Börse. Am Freitag notierte sie bei 22,45 Euro und zeigte sich damit etwas fester. Zuvor war der Kurs auf 22,00 Euro gefallen, was einem Minus von 2,88 Prozent entsprach. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität bleibt die Gesamtentwicklung der Aktie im laufenden Jahr beeindruckend: Mit einem Plus von 95,51 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate konnte Lundin Gold deutliche Kursgewinne verbuchen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des kanadischen Goldbergbauunternehmens beläuft sich aktuell auf 5,2 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,52086 USD je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 3,28 Prozent entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 11,08 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet.

