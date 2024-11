Der E-Commerce-Gigant Amazon überrascht mit positiven Entwicklungen in seinem Kerngeschäft. Entgegen früherer Trends verzeichnete das Unternehmen eine beachtliche Umsatzsteigerung von sieben Prozent im Online-Handel. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Verbesserung der Margen in diesem Segment, was auf eine effizientere Geschäftsführung hindeutet. Diese Entwicklung markiert eine Wende, da in der Vergangenheit oft enttäuschende Ergebnisse im Online-Handelsbereich zu beobachten waren.

Aktie gewinnt an Dynamik

Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Im Wochenverlauf konnte die Amazon-Aktie um 5,38 Prozent zulegen und etablierte sich damit als Spitzenreiter im Dow Jones. Zum Handelsschluss am Freitag notierte die Aktie bei 197,93 USD, wobei im Tagesverlauf sogar ein Wochenhoch von 200,50 USD erreicht wurde. Diese Dynamik unterstreicht das wiedergewonnene Vertrauen der Anleger in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

