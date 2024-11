Die Enphase Energy Aktie zeigt sich am 2. November 2024 relativ stabil mit einem Kurs von 76,88 EUR. Trotz der Herausforderungen in der Solarbranche konnte das Unternehmen im vergangenen Monat einen leichten Zuwachs von 0,31% verzeichnen. Im Jahresvergleich präsentiert sich die Aktie mit einem Plus von 12,99% durchaus positiv, liegt jedoch immer noch 69,88% unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Enphase Energy deuten auf eine solide Positionierung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,53 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,91 zeigt sich das Unternehmen im Branchenvergleich gut bewertet. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,52 unterstreicht die Wachstumserwartungen an den Solarenergiespezialisten aus Kalifornien.

