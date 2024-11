Adaptimmune Therapeutics verzeichnete am 2. November 2024 einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens legte um 10,23% zu, was bei Anlegern für Aufsehen sorgte. Dieser Kurssprung folgt einem bereits positiven Trend: Über den letzten Monat konnte die Aktie um 7,06% zulegen, während sie im Jahresvergleich sogar ein Plus von 41,18% aufweist.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 188,0 Millionen Euro bleibt Adaptimmune Therapeutics ein interessantes Unternehmen im Biotechnologie-Sektor. Der aktuelle Aktienkurs von 0,72 Euro liegt 46,81% über dem 52-Wochen-Tief, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt abzuwarten, wie sich die Forschungsprojekte des Unternehmens, insbesondere im Bereich der Zelltherapien für Krebspatienten, weiter entfalten werden.

