Die JC Decaux Aktie zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld bemerkenswert stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 17,30 EUR (Stand: 02. November 2024) hat das Papier des weltweit führenden Außenwerbeunternehmens seine Position behauptet. Trotz leichter Verluste von 0,14% im vergangenen Monat verzeichnet die Aktie im Jahresvergleich ein solides Plus von 14,96%. Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit von JC Decaux in einem volatilen Wirtschaftsumfeld.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von JC Decaux präsentieren sich robust. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,12 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 3,36 deutet die Bewertung auf ein attraktives Preisniveau hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,70 spiegelt eine angemessene Bewertung wider und positioniert JC Decaux als interessante Option für Anleger, die nach stabilen Werten im Mediensektor suchen.

