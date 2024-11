Die Corsa Coal Aktie verzeichnete am 2. November 2024 einen beträchtlichen Rückgang von 6,77% auf 0,16325 USD. Dieser Absturz folgt auf einen bereits am Vortag erlittenen Verlust von 3,95%. Trotz dieser kurzfristigen Rückschläge zeigt die Aktie im Monatsvergleich ein Plus von 5,32%. Bemerkenswert ist, dass die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens weiterhin robust erscheinen. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,09 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,58 deuten auf eine mögliche Unterbewertung hin.

Fundamentaldaten im Fokus

Besonders hervorzuheben ist das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,72, welches auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Dennoch sollten Anleger vorsichtig sein, da die Aktie im Jahresvergleich einen erheblichen Wertverlust von 55,79% verzeichnet hat. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 16,1 Millionen Euro bei 103,8 Millionen ausstehenden Aktien.

