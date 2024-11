Die Surteco Group SE, ein führender Hersteller von dekorativen Oberflächenmaterialien, zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte die Aktie im vergangenen Monat um 0,84% zulegen und verzeichnet auf Jahressicht ein Plus von beachtlichen 19,47%. Mit einem aktuellen Kurs von 18,10 EUR notiert das Papier 28,45% über seinem 52-Wochen-Tief, was auf eine solide Erholung hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen der Surteco Group unterstreichen die aktuelle Bewertung. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,34 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 3,28 erscheint die Aktie nach gängigen Maßstäben unterbewertet. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,77 deutet ebenfalls auf ein attraktives Bewertungsniveau hin. Anleger sollten jedoch die Entwicklung der Geschäftszahlen in den kommenden Quartalen aufmerksam verfolgen.

