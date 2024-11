Die Stryker-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen widerstandsfähig gegenüber Marktschwankungen. Am 2. November 2024 notierte die Aktie bei 337,70 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,27% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieses minimalen Rücksetzers verzeichnet die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 3,10%. Diese positive Entwicklung unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen, das als führender Anbieter von medizinischen und chirurgischen Produkten gilt.

Finanzkennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Stryker eine Dividende von 3,20 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,91% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 29,89 prognostiziert, was auf eine solide Bewertung hindeutet. Diese Kennzahlen spiegeln die stabile finanzielle Position des Unternehmens wider und könnten für Anleger von Interesse sein, die nach langfristigen Investitionsmöglichkeiten im Gesundheitssektor suchen.

