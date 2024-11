Die Cresco Labs Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 1,411 EUR (Stand: 02. November 2024) konnte das Papier innerhalb des letzten Monats um 4,95% zulegen. Noch eindrucksvoller ist der Jahresvergleich: Hier steht ein Plus von 26,04% zu Buche. Trotz dieser positiven Tendenz liegt der Kurs immer noch 74,27% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Fundamentaldaten des US-amerikanischen Cannabisunternehmens präsentieren sich gemischt. Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,51 auf eine Unterbewertung hindeutet, weist das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -11,07 für 2024 auf anhaltende Herausforderungen hin. Anleger sollten die bevorstehenden Quartalszahlen genau beobachten, um die weitere Entwicklung einschätzen zu können.

Cresco Labs Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...