Vistra Energy, der texanische Energieriese, steht kurz vor der Veröffentlichung seiner neuesten Quartalszahlen. Die Spannung unter Anlegern steigt, da die Aktie in den letzten Tagen nur geringe Kursbewegungen verzeichnete. Am 1. November 2024 notierte das Papier bei 114,78 EUR, fiel jedoch am 2. November um 5,12% auf 105,25 EUR. Trotz des jüngsten Rückgangs weist die Aktie im Jahresvergleich eine beeindruckende Performance von +226,86% auf.

Finanzielle Kennzahlen und Ausblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 37,9 Milliarden EUR bleibt Vistra ein Schwergewicht im Energiesektor. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,869333 EUR je Aktie erwartet, was einer Rendite von 1,05% entspricht. Anleger richten ihr Augenmerk nun auf die bevorstehende Gewinnvorschau, die Aufschluss über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben könnte.

