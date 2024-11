Die Kraft Heinz Company zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld stabil. Der Aktienkurs des Lebensmittelriesen liegt derzeit bei 30,84 EUR und hat sich in den letzten Tagen kaum verändert. Trotz der schwierigen Bedingungen in der Branche konnte das Unternehmen im vergangenen Monat ein leichtes Plus von 0,28% verzeichnen. Bemerkenswert ist auch die Jahresentwicklung: Mit einem Zuwachs von 2,15% hat sich die Aktie durchaus positiv entwickelt.

Dividende und Bewertung im Fokus

Für Anleger interessant: Kraft Heinz plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,60 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,60% entspricht. Die Bewertung der Aktie bleibt jedoch umstritten. Während das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,40 auf eine mögliche Überbewertung hindeutet, liegt das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 11,53 im moderaten Bereich.

