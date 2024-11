Die Bilfinger-Aktie zeigt sich am 2. November 2024 bemerkenswert stabil und notiert bei 44,35 Euro. Trotz leichter Kursschwankungen in den vergangenen Tagen demonstriert das Wertpapier eine beachtliche Widerstandsfähigkeit. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Aktie sogar einen leichten Zuwachs von 0,40% verzeichnen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: Mit einem Plus von 24,93% hat sich die Bilfinger-Aktie im Laufe des letzten Jahres äußerst positiv entwickelt.

Dividendenausschüttung und Bewertung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Bilfinger eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,84% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 10,67 angegeben, was auf eine möglicherweise günstige Bewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass solche Kennzahlen stets im Kontext der Gesamtsituation des Unternehmens und der Branche betrachtet werden müssen.

