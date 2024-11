Die Vertiv Holdings Co Aktie zeigt sich weiterhin in einer stabilen Verfassung, obwohl am 1. November 2024 ein leichter Kursrückgang zu verzeichnen war. Mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von 37,2 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Bereich der digitalen Infrastrukturtechnologien. Der aktuelle Aktienkurs von 98,00 Euro spiegelt einen minimalen Rückgang von 0,22% gegenüber dem Vortag wider, zeigt jedoch im Jahresvergleich ein beachtliches Wachstum von 158,58%.

Finanzkennzahlen im Fokus

Trotz des leichten Kursrückgangs deuten die Finanzkennzahlen auf eine solide Grundlage hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 5,38, was auf eine mögliche Überbewertung hindeuten könnte. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Vertiv Holdings Co eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,12% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 44,29 angegeben, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist.

