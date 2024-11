Die Imperial Brands-Aktie (ISIN GB0004544929) hat am 01.11.2024 ein bemerkenswertes neues 5-Jahres-Hoch von 28,29 EUR erreicht. Dieser Anstieg markiert einen signifikanten Meilenstein für das Unternehmen und unterstreicht das wachsende Vertrauen der Investoren in die Strategie des Tabakkonzerns. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 23,9 Milliarden EUR bleibt Imperial Brands ein bedeutender Akteur in der Tabak- und Nikotinindustrie.

Positive Jahresentwicklung trotz Herausforderungen

Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Tabakbranche konnte die Imperial Brands-Aktie im Jahresvergleich um beeindruckende 35,05% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt die erfolgreichen Bemühungen des Unternehmens wider, sich durch Investitionen in Next Generation Products und Effizienzsteigerungen an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine attraktive Dividendenrendite von 7,87% prognostiziert, was die Aktie für Anleger [...]

Hier weiterlesen