Mit geopolitischen Spannungen, einer möglichen goldbesicherten BRICS-Währung und sinkenden Zinsen erlebt Gold eine wahre Renaissance.

Auch die jüngste Rallye, die den Preis in Richtung 2.800 USD pro Unze schießen ließ, hat das Interesse der Investoren geweckt wie selten zuvor. Während der Goldmarkt auf Hochtouren läuft, richtet sich der Blick vieler Anleger auf Unternehmen, die von diesem Aufschwung profitieren könnten. Eines der spannendsten Unternehmen in diesem Umfeld ist Desert Gold, ein aufstrebender Akteur in der westafrikanischen Minenlandschaft. Was macht Desert Gold zu einer potenziellen Goldgrube für Anleger? Ein gut informierter Investor sollte diese entscheidenden Faktoren kennen! Mehr dazu im Bericht.



Strategische Lage und Ressourcenpotenzial

Desert Gold Ventures (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) besitzt ein beeindruckendes Landpaket von 440 qkm in Westafrika, in unmittelbarer Nähe zu einigen der bedeutendsten Goldförderer der Region. Dieses Gebiet liegt im fruchtbaren Birimian Greenstone Belt, der bekannt für seine reichhaltigen Goldvorkommen ist. Bisher hat das Unternehmen rund 1,1 Mio. Unzen Gold identifiziert, doch das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen ist erheblich. Der strategische Standort in Kombination mit gut entwickelter Infrastruktur steigert die Attraktivität von Desert Gold zusätzlich. Die hohe Anzahl an großen Goldproduzenten wie Barrick Gold oder B2Gold in der Nachbarschaft schürt Übernahmefantasien.

Kostenvorteile und Produktionsplanung

Ein entscheidender Vorteil von Desert Gold ist die Fähigkeit, Gold zu vergleichsweise niedrigen Kosten zu fördern. Die geschätzten Produktionskosten liegen zwischen 800,00 und 1.300,00 USD pro Unze, was im derzeitigen Marktkontext erhebliche Margen ermöglicht. Das Unternehmen plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit der Goldproduktion zu beginnen. Im Rahmen der ersten Phase sollen zwei Tagebaue errichtet werden, die sich auf die effiziente Förderung von etwa 200.000 Unzen Oxidgold in Bodennähe konzentrieren, wobei die kostengünstige Heap-Leaching-Methode zum Einsatz kommt.

Gutes Ressourcenmanagement und zukunftsorientierte Produktionspläne

Das Unternehmen verfolgt eine klare Vision, wirtschaftlich gewinnbringende Ressourcen zu identifizieren und zu fördern. Der Fokus auf Oxid- und Übergangsmaterialien, die sich leichter und kostengünstiger extrahieren lassen, ist eine bewusste Strategie, um die Kapitalrendite zu maximieren. Diese Ausrichtung spiegelt sich auch in den Plänen für die Ressourcenexpansion wider, die auf einer nachhaltigen und effizienten Nutzung der vorhandenen Vorkommen basieren.

Infrastruktur und Nachhaltigkeit

Desert Gold profitiert von einer gut entwickelten Infrastruktur in Westafrika, die den Zugang zu den Minen erleichtert und zusätzliche Investitionen in die logistische Unterstützung minimiert. Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung sind integrale Bestandteile der Unternehmensstrategie, um sicherzustellen, dass die Förderung unter Berücksichtigung ökologischer Standards erfolgt.

Wirtschaftliche Bewertung und Potenzial für Kursgewinne

Aktuell befindet sich Desert Gold in der Phase der Vorbereitung einer Preliminary Economic Assessment (PEA), deren Ergebnisse von vielen als Katalysator für eine Neubewertung des Unternehmens angesehen werden. Derzeit wird jede Unze mit geringen 11,76 USD bei Desert Gold bewertet - hier besteht deutliches Nachholpotenzial. Das sehen auch die Analysten von GBC Investment Research so und prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses auf 0,425 CAD, was deutlich über dem aktuellen Kurs von 0,08 CAD liegt. Das geringe Marktkapital von rund 18 Mio. CAD bedeutet, dass selbst moderat positive Nachrichten einen substanziellen Einfluss auf den Aktienwert haben können.

Starkes Management und prominente Unterstützung

Desert Gold Ventures (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) wird von einem erfahrenen Managementteam geführt, das auf eine erfolgreiche Vergangenheit im Rohstoffsektor zurückblicken kann. Wer sich ein Bild von CEO Jared Scharf machen möchte, sollte sich die Präsentation auf dem International Investment Forum vom 15. Oktober auf YouTube ansehen (Link). Neben den operativ tätigen Personen spielt die Unterstützung von erfahrenen Investoren eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Ein bemerkenswerter Unterstützer ist der erfolgreiche Rohstoffinvestor Ross Beaty, dessen Investment als Vertrauensbeweis in das Potenzial des Unternehmens gewertet werden kann.

Fazit und Ausblick für Investoren

Insgesamt bietet Desert Gold eine interessante Investitionsmöglichkeit für Anleger, die vom aktuellen goldbasierten Marktwachstum profitieren möchten. Die Kombination aus strategisch günstig gelegenen Ressourcen, einem erfahrenen Führungsteam und soliden Produktionsplänen in einer Region mit niedrigen Produktionskosten schafft ein attraktives Gesamtszenario für Investoren. Insbesondere die bevorstehende PEA wird von der Finanzwelt mit Spannung erwartet, da sie das Potenzial hat, den Marktwert des Unternehmens signifikant zu steigern und neue Investitionen anzuziehen. Für Anleger, die bereit sind, das Risiko einer frühen Investition einzugehen, könnte Desert Gold eine goldene Gelegenheit darstellen.

Desert Gold Ventures Inc., Chart 12 Monate in EUR auf Tradegate, Stand: 04.11.2024, Quelle: Refinitiv - Handelsvolumen steigt deutlich!

