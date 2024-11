Die Lufthansa-Aktie zeigte sich am Handelstag ohne große Ausschläge. Via XETRA notierte der Anteilsschein bei 6,18 EUR, mit einem Tageshöchststand von 6,22 EUR und einem Tiefstwert von 6,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294.633 Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 8,59 EUR, was einem Potenzial von 38,96 Prozent entspricht. Das 52-Wochen-Tief wurde am 5. August bei 5,38 EUR verzeichnet, 12,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,242 EUR pro Aktie erwartet, während Analysten ein mittleres Kursziel von 7,29 EUR prognostizieren. Im jüngsten Quartal erwirtschaftete Lufthansa einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie bei einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, was einem Plus von 4,51 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Experten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,903 EUR je Aktie. Die nächste Quartalsbilanz wird voraussichtlich am 6. März 2025 veröffentlicht.

