Der November hält gleich zwei große Ereignisse bereit, die an den Börsen hohe Wellen schlagen könnten: die US-Wahl und der US-Notenbankentscheid. Die Unsicherheiten dürften zu deutlichen Schwankungen führe, heißt es.4. November 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). In dieser Woche blickt alles gen USA mit der Wahl am Dienstag und der Notenbanksitzung am Donnerstag. "Es ist nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Präsidentschaftswahl und auch hinsichtlich der Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus", ...

