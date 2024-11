Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des bekannten Investors Warren Buffett hat im dritten Quartal 2024 bemerkenswerte Finanzergebnisse vorgelegt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 92,995 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen sein Ergebnis je A-Aktie auf 18.272 US-Dollar steigern, verglichen mit einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Besonders auffällig ist der Anstieg des Bargeldbestands auf einen Rekordwert von 325,2 Milliarden Dollar, was Buffetts vorsichtige Haltung gegenüber aktuellen Übernahmemöglichkeiten widerspiegelt.

Strategische Anpassung des Portfolios

Interessanterweise hat Berkshire Hathaway seinen Anteil am Technologieriesen Apple deutlich reduziert. Der Wert der Apple-Aktien im Bestand sank von 84,2 Milliarden Dollar Ende Juni auf 69,9 Milliarden Dollar Ende September, was einem Verkauf von etwa einem Viertel der Anteile entspricht. Diese Entscheidung erfolgte trotz eines Kursanstiegs der Apple-Aktie in diesem Zeitraum und unterstreicht Buffetts Strategie, das Portfolio in einem herausfordernden Marktumfeld anzupassen.

