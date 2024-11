Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 3,6 Prozent erreichte das Papier einen Tageshöchststand von 22,32 Euro. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in das Technologieunternehmen wider. Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 37,67 Euro je Aktie, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Solide Quartalszahlen stärken Marktposition

Die jüngsten Finanzergebnisse untermauern die robuste Position von Jenoptik am Markt. Im zweiten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 5,10 Prozent auf 284,66 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis je Aktie von 0,35 Euro auf 0,42 Euro. Diese solide Performance lässt Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,64 Euro je Aktie erwarten, was die Attraktivität der Jenoptik-Aktie für potenzielle Anleger weiter erhöht.

