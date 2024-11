Der US-Einzelhändler Big Lots erlebt weiterhin eine turbulente Phase an der Börse. Am 2. November verzeichnete die Aktie einen besorgniserregenden Einbruch von 19,35%, wodurch der Kurs auf 0,06 USD fiel. Dieser jüngste Rückgang verstärkt den anhaltenden Abwärtstrend, der sich in einem monatlichen Verlust von 42,42% widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist auf nur noch 13,0 Millionen Euro geschrumpft, was die prekäre finanzielle Lage unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen alarmieren Investoren

Die finanziellen Kennzahlen von Big Lots geben Anlass zur Sorge. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei -0,35, was auf anhaltende Verluste hindeutet. Trotz einer angekündigten Dividende von 41,00 USD je Aktie für das Geschäftsjahr 2024, bleibt die finanzielle Zukunft des Unternehmens ungewiss. [...]

