Die Deutsche Rohstoff AG verzeichnet ein robustes drittes Quartal 2024 mit bemerkenswerten Finanzergebnissen. Der Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 171,6 Millionen Euro, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA kletterte auf 122,2 Millionen Euro, während das Konzernergebnis 36,2 Millionen Euro betrug. Die durchschnittliche Tagesproduktion der US-Tochtergesellschaften lag bei 14.702 Barrel Ölequivalent, was die erfolgreiche Expansion des Unternehmens unterstreicht.

Optimistische Zukunftsaussichten

Trotz leicht gesunkener Ölpreise bleibt die Unternehmensführung zuversichtlich. Die Etablierung in Wyoming und die Senkung der Erschließungskosten ermöglichen eine profitable Umsetzung der Planungen. Das Investitionsbudget für 2024 wurde auf 175 bis 180 Millionen Euro angehoben, was das Vertrauen in zukünftiges Wachstum widerspiegelt. Mit einer soliden Eigenkapitalquote von 41,4% und einem niedrigen Verschuldungsgrad von 0,75 im Verhältnis zum EBITDA zeigt sich die Deutsche Rohstoff AG gut aufgestellt für kommende Herausforderungen und Chancen im Energiesektor.

