CureVac, der Tübinger mRNA-Spezialist, verstärkt sein Führungsteam mit einem erfahrenen Branchenexperten. Axel Sven Malkomes wird ab dem 11. November 2024 die Position des Finanzvorstands übernehmen. Mit seiner 30-jährigen Erfolgsbilanz in der Biotech- und Pharmaindustrie soll Malkomes die Unternehmensentwicklung von CureVac maßgeblich vorantreiben. Der neue CFO bringt umfangreiche Expertise im Finanzmanagement und in der Unternehmensexpansion mit, was für CureVacs ehrgeizige Wachstumspläne von entscheidender Bedeutung sein dürfte.

Fokus auf Innovation und Marktpositionierung

Parallel zur Verstärkung des Managements präsentiert CureVac auf der 12. International mRNA Health Conference in Boston vielversprechende Forschungsergebnisse. Besonders hervorzuheben sind die Fortschritte bei der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen Glioblastom sowie Innovationen in der Lipid-Nanopartikel-Technologie. Diese Präsentationen unterstreichen CureVacs Engagement, die Grenzen der mRNA-Technologie in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu erweitern und seine Marktposition zu festigen.

