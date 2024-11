Die Mainzer Biotechnologiefirma BioNTech verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen beachtlichen Umsatzanstieg auf 1,24 Milliarden Euro. Dieser Erfolg ist maßgeblich auf die frühzeitige Zulassung angepasster Corona-Impfstoffe in verschiedenen Märkten zurückzuführen. Der Nettogewinn belief sich auf 198,1 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet BioNTech nun einen Umsatz am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 2,5 bis 3,1 Milliarden Euro.

Fortschritte in der Onkologie-Forschung

Neben dem Impfstoffgeschäft treibt BioNTech die Entwicklung von Krebsmedikamenten voran. Das Unternehmen führt derzeit Studien zur Behandlung von Lungen- und Brustkrebs durch, die für zukünftige Zulassungsverfahren von Bedeutung sind. BioNTech strebt die erste Marktzulassung eines Krebsmedikaments für 2026 an und plant danach jährliche Zulassungen im onkologischen Bereich. Zudem arbeitet das Unternehmen in Kooperation mit einem US-Konzern an einem Kombinationsimpfstoff gegen Grippe und Covid-19, dessen Entwicklung sich in der Optimierungsphase befindet.

