Die GFT Technologies Aktie verzeichnet am 4. November 2024 einen Rückgang. Mit einem aktuellen Kurs von 19,68 Euro ist die Aktie im Vergleich zum Vortag um 2,09% gefallen. Dieser Trend setzt sich fort, nachdem das Wertpapier in den letzten 30 Tagen bereits 2,75% an Wert verloren hat. Besonders bemerkenswert ist der Jahresverlust von 34,40%, der die anhaltenden Herausforderungen für das Unternehmen unterstreicht.

Analysten senken Erwartungen

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat kürzlich das Kursziel für GFT Technologies von 46 auf 42 Euro gesenkt. Trotz der Reduzierung behält die Bank ihre Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung spiegelt die aktuelle Marktsituation und die vorsichtigeren Prognosen für den IT-Dienstleister wider.

[...]

Hier weiterlesen