BlackRock Throgmorton Trust plc, ein renommiertes Investmentunternehmen, hat kürzlich bedeutende Veränderungen in seiner Aktienstruktur bekanntgegeben. Das Unternehmen informierte den Markt über die aktuelle Anzahl der stimmberechtigten Aktien, die sich nach Ausschluss der im Eigenbestand gehaltenen Anteile auf 87.721.864 Stammaktien beläuft. Diese Zahl dient als Grundlage für Anleger, um ihre meldepflichtigen Beteiligungen zu berechnen.

Strategischer Aktienrückkauf

In einem weiteren Schritt hat BlackRock Throgmorton den Erwerb von 25.000 eigenen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 592,60 Pence pro Aktie angekündigt. Diese sollen in der Unternehmenskasse verwahrt werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 87.696.864 belaufen, wobei 15.513.000 Aktien im Eigenbestand gehalten werden. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Wertentwicklung und könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

