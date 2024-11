Die Geely Automobile Holdings Limited verzeichnete im Oktober 2024 einen bemerkenswerten Anstieg ihrer Aktie an der Frankfurter Börse. Mit einem Plus von 2,7 Prozent kletterte der Kurs auf 1,70 EUR, wobei das Tageshoch sogar bei 1,71 EUR lag. Dieser Aufschwung folgt auf die Veröffentlichung der Auslieferungszahlen für Oktober, die sich auf beeindruckende 226.686 Einheiten beliefen. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im Jahresvergleich wider: Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 0,86 EUR vom Januar 2024, was einem Zuwachs von über 100 Prozent entspricht.

Analysten optimistisch für Geelys Zukunft

Experten prognostizieren für Geely ein vielversprechendes Geschäftsjahr 2024. Sie erwarten einen Gewinn von 1,24 CNY je Aktie sowie eine Dividende von 0,382 CNY. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des chinesischen Automobilherstellers. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern. Geely's Position im wettbewerbsintensiven Automobilmarkt scheint sich zu festigen, was sich positiv auf die Investorenstimmung auswirkt.

