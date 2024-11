Krones, der renommierte Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, verzeichnete im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Umsatz kletterte um 13,2 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sogar um 21,6 Prozent auf 135 Millionen Euro anstieg. Besonders erfreulich entwickelte sich das Konzernergebnis mit einem Plus von 21 Prozent auf 65,7 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,5 auf 10,2 Prozent, was die gesteigerte Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.

Ausblick bleibt optimistisch

Angesichts der positiven Entwicklung in den ersten drei Quartalen bestätigt Krones seine Prognose für das Gesamtjahr. Der MDAX-Konzern strebt weiterhin ein Umsatzwachstum von 9 bis 13 Prozent an, bei einer verbesserten EBITDA-Marge zwischen 9,8 und 10,3 Prozent. Zudem wird eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 17 bis 19 Prozent erwartet. Diese Zahlen signalisieren, dass Krones seinen Kurs des profitablen Wachstums fortsetzt und zuversichtlich in die Zukunft blickt.

