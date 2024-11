Zalando verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Wachstum, obwohl die Aktie am Dienstag zunächst unter Druck geriet. Der Online-Modehändler konnte seinen Umsatz um 16,19% auf 2,64 Milliarden Euro steigern, während das Bruttowarenvolumen um 7,8% auf 3,5 Milliarden Euro zulegte. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg des bereinigten EBIT von 23 Millionen auf 93 Millionen Euro, was einer Marge von 3,9% entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung schwankte der Aktienkurs im frühen Handel erheblich, was auf Unsicherheiten bezüglich des wichtigen Weihnachtsgeschäfts zurückzuführen sein könnte.

Analysten bleiben optimistisch

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 ein durchschnittliches Ergebnis je Aktie von 0,982 Euro und ein Kursziel von 34,93 Euro, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Zalando selbst erwartet für 2024 ein Wachstum des Bruttowarenvolumens von 3-5% und einen Umsatzanstieg von 2-5%. Das Unternehmen investiert weiterhin in Schlüsselbereiche seiner Ökosystem-Strategie, um zusätzliche Wachstumschancen zu nutzen.

