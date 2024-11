Die Adidas-Aktie zeigt sich weiterhin in starker Verfassung und setzt ihren positiven Trend an der Börse fort. Zum Handelsbeginn am Montag verzeichnete das Papier des Sportartikelherstellers einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 222,10 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 222,90 Euro, bevor sie leicht nachgab und sich bei 221,20 Euro einpendelte.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten sehen noch weiteres Potenzial für die Adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 240,42 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 9 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 3,90 Euro je Aktie. Zudem dürfte sich die Dividende im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln und auf 1,49 Euro steigen. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

